Типы тренажёров

Картофан За­да­ча уче­ни­ка — со­от­не­сти под­пи­си из пе­реч­ня с объек­та­ми на кар­те, от­ме­чен­ны­ми точ­ка­ми при кон­стру­и­ро­ва­нии тре­на­жё­ра. Воз­мож­но ис­поль­зо­вать кар­ту без под­пи­сей, что су­щес­твен­но ин­те­рес­нее.

Кокла За­да­ча уче­ни­ка — рас­пре­де­лить за­дан­ный при кон­стру­и­ро­ва­нии тре­на­жё­ра на­бор слов по 2, 3 или 4 ка­те­го­ри­ям. Очень ди­на­мич­ный тре­на­жёр.

Морфанки За­да­ча уче­ни­ка — вы­пол­нить мор­фем­ный раз­бор груп­пы слов (раз­бор сло­ва по со­ста­ву), за­дан­ной при кон­стру­и­ро­ва­нии тре­на­жё­ра.